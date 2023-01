Mauro: «Skriniar? Non puoi dimenticare ciò che è stato e che rappresenta»

Ore decisive per capire se Skriniar lascerà l’Inter – non certo da eroe né da calciatore più coraggioso della storia – subito oppure a fine stagione. Da Pressing Serie A su Italia 1 Massimo Mauro ricorda il valore.

IN USCITA – Così Massimo Mauro su Milan Skriniar: «È fondamentale. Io ho sempre pensato che, se facciamo i conti in tasca a persone che guadagnano poco, se capita una fortuna è da prendere. Ma se facciamo i conti in tasca a chi guadagna milioni di euro devi considerare l’opportunità migliore dal punto di vista economico, ma anche da dove sei stato e da quali obiettivi: la maglia prima, poi il resto. Non puoi dimenticare quello che è stato e cosa rappresenta un giocatore come Skriniar per quest’anno. Non credo che cinque o dieci milioni, per chi ne guadagna cento, cambino la vita. Farei la scelta migliore per lui e la società».