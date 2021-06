Pardo: «Inter, sta ritrovando equilibrio. Calhanoglu? Giocatore funzionale»

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato durante la trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24. Il suo parere sulla situazione relativa all’Inter e sull’arrivo di Calhanoglu in scadenza dal Milan

EQUILIBRIO − Così Pardo sulla questione relativa al mondo Inter: «Con una nuova efficienza di stipendi e con la permanenza di Giuseppe Marotta credo che l’Inter stia ritrovando un certo equilibrio. La forza economica e la forza dell’Inter è sempre persistente. Chiaro che in altri momenti, in una situazione economica diversa, ci sarebbe stata una situazione di vantaggio rispetto alle altre dopo lo scudetto. Questo non ci sarà il prossimo anno, ma faccio fatica a pensare ad un Inter che non possa combattere per il titolo».

FUNZIONALE − Pardo ha commentato anche il neo-acquisto dell’Inter Calhanoglu: «Hakan Calhanoglu è funzionale al gioco di Simone Inzaghi, non hai fatto l’acquisto del secolo ma è un giocatore concordato con il tecnico, riesco a capire tatticamente il perché, va a fare il Luis Alberto della situazione. Giocatore potenzialmente di doppia cifra ma abbastanza umorale in questi anni. Potrebbe essere, però, un acquisto furbo che in futuro ti potrebbe beneficiare nella logica costi-benefici».