Marani: «Lukaku? Può spostare l’Europeo come ha spostato la Serie A»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato degli Europei e in particolar modo di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter sarà in campo questa sera col suo Belgio per blindare il primo posto nel girone.

LUKAKU DECISIVO – Marani parla del Belgio di Romelu Lukau anche in considerazione del fatto che il Belgio potrebbe essere l’avversario dell’Italia nei quarti di finale degli Europei attualmente in corso: «Lukaku può spostare da solo l’Europeo come da solo ha spostato il Campionato. Il Belgio ha giocatori fantastici, è una squadra molto forte. Io vedo però in questo momento Belgio e Italia dietro la Francia che è la più forte».