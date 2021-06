Gravina: «Questa Nazionale un regalo agli italiani, una nuova storia»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” del rendimento dell’Italia a Euro 2020 che ieri ha chiuso brillantemente a punteggio pieno il suo girone e ora attende di disputare gli ottavi di finale sabato prossimo a Londra.

UN REGALO – Gravina spende grandi elogi per l’Italia di Roberto Mancini che sta esaltando in questo Europeo attualmente in corso: «Noi abbiamo sempre detto dal primo momento che avevamo bisogno di raccontare agli italiani una nuova storia. La nazionale doveva essere un regalo agli italiani dopo tati momenti di sofferenza sotto il profilo sportivo e sociale. Ora gli italiani si ritrovano in questa nazionale che esce da quella che era la sua forma di arroccamento. Va incontro agli italiani, è una nazionale popolare in senso buono. Una nazionale degli italiani, che gli italiani sentono ogni giorno più propria. Ieri questi ragazzi hanno autonomamente avvertito il bisogno di uscire ed essere circondati dai tifosi, con grande rispetto per la tutela della salute. Vedere questi ragazzi a passeggio a Villa Borghese con queste due ali di tifosi è un altro spot importante per la Nazionale del nostro paese».