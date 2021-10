Pardo: «L’Inter ha sfruttato saggiamente un problema di rinnovo nel Milan»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti convocati, ha detto la sua in merito ad una discussione relativa al problema rinnovi con molti giocatori che lasciano le proprie squadre a zero. Pardo ha citato anche l’Inter nell’affare che ha portato Calhanoglu a trasferirsi dal Milan all’Inter

OPPORTUNITÀ − Pardo ha voluto ricordare l’affare in estate dell’Inter con l’acquisto di Calhanoglu. Questo il suo pensiero: «Saggiamente l’Inter ha visto che c’era un problema rinnovo in casa Milan e ha sfruttato nel caso Hakan Calhanoglu l’opportunità. Io non vedo nulla di male». Il centrocampista croato ha lasciato i rossoneri dopo cinque stagioni per un mancato accordo sul prolungamento del contratto.