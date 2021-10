Pastorello: «Lukaku ha l’Inter nel cuore e la segue con affetto! Scelta di carriera»

Pastorello torna a parlare dell’addio di Lukaku all’Inter. L’agente dell’ex attaccante nerazzurro oggi in forza al Chelsea, intervistato dai cronisti presenti a margine dell’Assemblea Straordinaria dell’AIACS, spiega nuovamente i motivi del ritorno a Londra dopo due anni a Milano

SCELTA EXTRA SENTIMENTALE – Il rumoroso addio di Romelu Lukaku continua a far discutere ma l’agente Federico Pastorello non si perde in futili polemiche: «L’Inter ce l’ha nel cuore. E Milano. La gente può dire quello che vuole, ma questo è un dato di fatto e una realtà assoluta. Sono professionisti ed è normale. Quando succedono certe cose nel mercato, vanno valutate con grande attenzione e poi si prendono le decisioni. Però a volte in un professionista si deve valutare non solo l’aspetto sentimentale ma anche l’aspetto della carriera. Chiaramente noi siamo anche qui per questo, per ricordarlo. Comunque Lukaku sicuramente è felice a Londra. È concentrato nel nuovo progetto, ma segue tanto – e con grande affetto – l’Inter e le sue partite, in maniera assoluta. Di chiacchiere ce ne sono tante. In linea di massima l’operazione è stata abbastanza rapida. Quando hanno deciso, sono andati forte. La cosa alla fine è durata, ma non particolarmente. Anche tutte le critiche sui post di Romelu… Li ha fatti in modo bonario, perché in quel momento non era un pensiero per lui». Questa la chiosa di Pastorello sul rapporto tra Lukaku e l’Inter.