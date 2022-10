Pardo: «Inter, Sampdoria poco probante ma vittoria da Napoli! Curva Nord…»

L’Inter ha battuto la Sampdoria trovando così la quarta vittoria consecutiva in campionato. Pardo parla della risalita della squadra di Inzaghi, dell’impresa in Champions League ma anche dei fatti che hanno visto protagonista la Curva Nord (vedi articolo). Il suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24

ASSURDO – L’Inter in occasione della sfida con la Sampdoria ha visto la Curva Nord abbandonare San Siro in segno di lutto per la morte di uno storico capo ultrà con altri tifosi costretti a fare la stessa cosa. Pierluigi Pardo ha un pensiero molto chiaro: «Pensiamo a quante persone fanno centinaia di chilometri per vedere una partita ma anche se stai a pochi metri di distanza se hai pagato hai diritto a vedere la partita. Se qualcuno vuole andarsene è liberissimo di farlo ma impedire ad altri di vedere la partita è assurdo».

VITTORIA CONVINCENTE – Pardo analizza poi la risalita dell’Inter e l’impresa in Champions League: «L’Inter sta risalendo forte, il test di ieri con tutto il rispetto è poco probante pero la continuità è notevole. Ricordo che un mese fa c’era Inzaghi in discussione quindi quello che ha fatto l’Inter è stato clamoroso. L’impresa è avvenuta soprattutto in Europa. Ieri è stata una vittoria convincente, una vittoria da Napoli, dando subito un segnale di grande forza senza rischiare nulla. Paradossalmente dopo 12 giornate la cosa che fa notizia era l’Inter di prima non quella attuale. Un po’ di bonus se li è giocati a settembre ma si è riallineata, poi la qualificazione dà forza, energia e morale».