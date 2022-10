Lazio, che KO in casa! Salernitana passa e l’Inter aggancia il quarto posto

Pesante crollo della Lazio in casa nella gara delle 18: contro la Salernitana i biancocelesti vanno in vantaggio, ma si fanno poi rimontare e perdono per 1-3. I biancocelesti restano fermi a 24 punti, stesso punteggio dell’Inter che aggancia così il quarto posto.

RIMONTATI – Brutta sconfitta quella raccolta dalla Lazio nella gara di questa sera alle 18. I biancocelesti alzano bandiera bianca in casa contro la Salernitana, nonostante il gol del vantaggio nel primo tempo. Al 41′ è infatti Zaccagni a sbloccare il risultato. Ma nella ripresa la squadra di Davide Nicola si scatena e a pareggiare ci pensa l’ex di serata Antonio Candreva. Ma non finisce qui. Al 68′ è infatti Fazio a segnare il gol del vantaggio e al 76′ ci pensa Dia a siglare la rete che sigilla il punteggio sull’1-3. Con questa sconfitta i biancocelesti restano quarti a 24 punti, stesso punteggio dell’Inter che continua così a recuperare posizioni in classifica.