Pardo: «Inter, partenza inaspettata! Forse l’ambiente risente ancora a livello emotivo»

Pardo esprime la sua opinione sull’Inter di Inzaghi. Il telecronista di DAZN, nel corso di “Tutti Convocati” su Radio 24, parla di come la partenza dell’Inter sia stata diversa da quella prevista ma predica calma. Inoltre, ritiene che i nerazzurri portino sulle spalle il peso dello Scudetto perso lo scorso anno.

PARTENZA A RILENTO – Pierluigi Pardo è sorpreso dalla partenza dell’Inter in campionato. Il telecronista di DAZN e conduttore di “Tutti Convocati” commenta l’inizio della stagione nerazzurra, aggiungendo che la squadra possa essere ancora influenzata dalla parte finale dello scorso anno: «Da una squadra come l’Inter ci si aspetta una partenza diversa. Ma c’è tantissimo tempo per recuperare. L’anno scorso ha vinto due coppe, da portare con orgoglio sul petto, ma ha perso uno Scudetto che stava dominando. E sappiamo tutti come. Può essere che l’ambiente risenta ancora del finale dello scorso anno a livello emotivo. E si nota anche dal linguaggio del corpo di alcuni giocatori.» Così Pardo ha commentato la partenza a rilento della squadra nerazzurra.