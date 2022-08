Inter-Bayern Monaco: ultimi UCL Pack, poi via alla vendita libera! Le info

Inter-Bayern Monaco segnerà l’esordio in Champions League dei nerazzurri che faranno parte del Girone C insieme appunto ai tedeschi, al Barcellona e al Viktoria Plzen. Il club nerazzurro informa che i biglietti per il match in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 a San Siro inizieranno a breve

FEBBRE CHAMPIONS LEAGUE – Inter-Bayern Monaco è la partita in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 a San Siro, valevole per la prima giornata del Gruppo C di Champions League. I tifosi nerazzurri sono pronti a riempire gli spalti per spingere la squadra di Simone Inzaghi contro un avversario di grande livello e sicuramente temibile. Il club nerazzurro informa che dalle ore 12.00 di domani, martedì 30 agosto, e fino alle ore 12.00 di mercoledì 31, tutti i titolari della tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 28/08) e tutti i Soci InterClub potranno acquistare l’UCL Pack di tre partite e risparmiare rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite oltre che scegliere i settori e i posti migliori.

TAGLIANDI SINGOLI – Sarà ovviamente possibile assistere a Inter-Bayern Monaco anche attraverso l’acquisto del biglietto per la singola partita. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di giovedì 1 settembre soltanto online su Inter.it/tickets mentre i posti residui saranno acquistabili anche nei punti vendita (San Siro Stadio, Inter Store Milano, punti vendita del circuito Vivaticket) dalle ore 10.00 del giorno seguente, venerdì 2 settembre.

Fonte: inter.it