Pardo: «Inter, occhio alla quarta in CL. Lautaro Martinez? Deve segnare»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato del girone dell’Inter in Champions League, nonché di Lautaro Martinez

CHAMPIONS LEAGUE: Questo il commento di Pardo sul girone dell’Inter: «Lo Sheriff Tiraspol è una squadra che ha vinto nettamente il playoff contro una squadra dal nome discreto come la Dinamo Zagabria. La quarta molto debole non è sempre un grande vantaggio. Dovrebbe sterilizzare due partite su sei e le altre quattro partite diventano decisive. Secondo me, è la terza del girone a dare una panoramica al girone».

TORO − Pardo ha detto la sua anche su Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez deve segnare di più, è un fenomeno ma deve fare più gol. Negli anni, è andato ad una media di un gol ogni tre partite. Avere un giocatore accanto come Edin Dzeko, gli potrà dare grande supporto e crescere ulteriormente».