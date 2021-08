Verona-Inter, i 24 convocati di Di Francesco: presente Simeone

Verona-Inter di Serie A andrà in scena questa sera, venerdì 27 agosto. Il Verona, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica i 24 convocati di Eusebio Di Francesco (vedi dichiarazioni) per la partita in casa contro l’Inter. Presente il neo-acquisto Giovanni Simeone, cosi come gli ex nerazzurri Davide Faraoni e Daniel Bessa

PORTIERI − 1 Pandur; 22 Berardi; 96 Montipò

DIFENSORI − 5 Faraoni; 16 Casale; 17 Ceccherini; 21 Gunter; 23 Magnani; 27 Dawidowicz; 30 Frabotta; 31 Sutalo

CENTROCAMPISTI − 7 Barak; 8 Lazovic; 10 Zaccagni; 14 Ilic; 20 Ruegg; 24 Bessa; 61 Tameze; 78 Hongla

ATTACCANTI − 9 Kalinic; 11 Lasagna; 18 Cancellieri; 32 Ragusa; 99 Simeone

Fonte: Hellas Verona.it