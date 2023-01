Pardo: «Inter-Napoli conta molto ma non è la partita scudetto. Ancora presto!»

A pochi giorni da Inter-Napoli, Pardo dice la sua sul big match del quattro gennaio. A Radio 24, nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista parla anche della corsa scudetto.

TUTTO APERTO – Pierluigi Pardo pensa a quello che potrebbe accadere nello scontro diretto tra Inter e Napoli (vedi articolo). Intervenuto a Radio 24, il giornalista spiega: «Quello che ci aspetta in Serie A è un territorio inesplorato. Basta guardare quanto è successo nei campionati che hanno già iniziato. È possibile che, chi è partito molto forte nella prima parte, possa partire bene anche nella seconda. Inter-Napoli conta molto ma sono contrario nel dire che è una sentenza sullo scudetto. Nelle quindici giornate di campionato trascorse quanti giudizi definitivi sono stati dati? Addirittura Simone Inzgahi era vicino all’esonero. È troppo presto e ci sono una marea di punti in palio. Poi, è chiaro, il passo del Napoli è stato talmente sensazionale e bello che, se oggi dovessimo assegnare lo scudetto, tutti lo daremmo a loro». In disaccordo con chi individua in Inter-Napoli la partita cruciale per la corsa scudetto, Pardo conclude così il suo discorso su Tutti Convocati.