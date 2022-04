Pardo: «Inter, Lukaku pensava che il ciclo fosse finito. Quanti errori fatti!»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato del trasferimento di Lukaku dall’Inter al Chelsea. Per il giornalista, tante le scelte sbagliate in questi mesi da parte del belga

CASO − Pardo parla a proposito dell’attaccante belga: «All’Inter, Lukaku pensava che il ciclo fosse finito. Non ho mai creduto a chi scriveva che l’Inter fosse sull’orlo della crisi e del fallimento. L’addio è stato importante per le casse. Lui aveva un rapporto di fiducia con Conte. Poi ha fatto delle uscite sbagliatissime, la squadra non gioca per lui. Lukaku secondo me è forte, se ha un allenatore che lo vuole fortemente e un giocatore che soprattutto in Italia fa tanto la differenza. Al Chelsea un po’ meno perché l’asticella è forse un po’ più alta».