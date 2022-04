Biasin: «L’Inter e Bremer si piacciono reciprocamente. Un solo problema»

Bremer del Torino rimane l’obiettivo prioritario per l’Inter in difesa. Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro, ha dato un piccolo aggiornamento di mercato

QUESTIONE DI FORMULA − L’Inter è a caccia di un grande rinforzo in difesa in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno è il centrale del Torino. Fabrizio Biasin, tramite un post sul proprio account Twitter, ha dato un piccolo aggiornamento di mercato sulla situazione in atto: «All’Inter piace Bremer, a Bremer piace l’Inter. Ora c’è da risolvere quel “piccolo” problema legato alla formula da trovare con il Torino, ma a Bremer piace l’Inter ed è certamente un discreto punto di partenza».