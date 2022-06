Pardo: «Inter, Lukaku dominante ma c’è da capire chi partirà. No dominio»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è concentrato sul mercato delle big italiane. L’Inter si sta muovendo bene con il ritorno di Lukaku ma rimane da capire chi dovrà lasciare la rosa

NO GIUDIZI AFFRETTATI − Secondo Pardo, non c’è al momento in Serie A una squadra capace di dominare: «Non vedo una squadra dominatrice, sembra che l’Inter si sia mossa bene. Romelu Lukaku è un giocatore dominante, in Italia sposta tantissimo. Ma bisognerà capire chi parte. Forse ha ragione il Milan che sta facendo un mercato a basso profilo ma sta mantenendo tutta l’intelaiatura. Non è giusto fare giudizi affrettati, bisogna parlare a fine mercato. Nessuno ha la forza di fare banco».