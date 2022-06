Pellegatti: «L’Inter ha congelato Dybala, il Milan gli chiamerà a metà luglio»

Carlo Pellegatti, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha parlato della questione Dybala. L’argentino rimane ancora in stallo con l’Inter con il Milan alla finestra. Il giornalista rossonero ne è sicuro

MILAN ALLA FINESTRA − Pellegatti parla del mercato in Serie A per poi concentrarsi su Dybala: «Non vedo tutti questi grandi acquisti delle big di Serie A. Ricordo la frase di Beppe Marotta che entro il 30 giugno bisogna completare la squadra. Ma all’Inter ancora c’è il problema Skriniar, c’è da prendere un altro difensore. Dybala ancora non è stato chiuso. L’Inter lo ha totalmente congelato, Zhang ha detto parliamone. L’entourage di Dybala non è contento di questo stop legittimo dell’Inter. Il Milan tra il 10 e il 15 luglio chiamerà l’agente Dybala per spiegargli la situazione. Se lui dovesse accettare l’offerta dei rossoneri, il Milan lo prenderà subito».