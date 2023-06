Pardo: «Frattesi, tanti 40 milioni? Li vale! Onana un capolavoro dei dirigenti»

Pardo in un suo intervento radiofonico su Radio24 nel corso di “Tutti Convocati” ha parlato del possibile addio di Marcelo Brozovic, ma anche della valutazione di Davide Frattesi, poi un parere su André Onana.

MERCATO IN ENTRATA E IN USCITA – Pierluigi Pardo ha parlato così del mercato in entrata e in uscita dall’Inter: «Brozovic? Mentre i tifosi sognano un lieto fine che significa permanenza, per un discorso economico invece per l’Inter è una grande cessione. Frattesi quella cifra la può valere, parliamo di uno dei prospetti più interessanti. Se Tonali vale 80 milioni, Frattesi può valere 40 milioni. In Premier League non mi sorprende che ci sia qualcuno interessato, ma lui vuole rimanere in Italia e si è anche capito dove vuole andare. Nei tanti piccoli capolavori dei dirigenti italiani degli ultimi anni, c’è anche Onana».