Di Gregorio soluzione a Onana! Lloris e Navas no grazie, sì al ‘Dimarco-bis’

L’Inter attende novità sul fronte André Onana, con il Manchester United pronto a fare follie per averlo. Nelle ultime ore sono stati fatti i nomi di Hugo Lloris e Keylor Navas, ma la soluzione migliore in termini di qualità e prezzo porta il nome di Michele Di Gregorio. Prodotto del settore giovanile nerazzurro e protagonista in positivo con il Monza in questa stagione.

ALTERNATIVE NON VALIDE – Continua il forte pressing del Manchester United per André Onana. Il club inglese vuole a tutti i costi il portiere camerunese, pronto a soddisfare le richieste dell’Inter che non vorrebbe privarsene per una cifra inferiore ai 50-60 milioni. Offerte e voci ancora tutte da verificare, ma qualora dovesse muoversi realmente qualcosa in uscita tra i pali dell’Inter, i nomi per sostituire Onana non possono e non devono essere quelli fatti nelle ultime ore. Keylor Navas e Hugo Lloris su tutti, entrambi 36enni e con prestazioni in netto calo. A quel punto, meglio continuare con Samir Handanovic, già 38enne e capitano dell’Inter e con un addio tutt’altro che scontato. Lo stesso vale per Yann Sommer (34 anni), acquistato dal Bayern Monaco dopo l’infortunio di Neuer. In carriera ha collezionato più papere che parate. Come quella contro il PSG quest’anno in Champions League.

DIMARCO BIS – A proposito di Lloris, persino il Tottenham si è accorto delle sue prestazioni insufficienti nelle ultime stagioni. Tanto da aver trovato l’accordo con Guglielmo Vicario, acquistato per 20 milioni dall’Empoli e da tempo seguito dalla dirigenza nerazzurra. Incredibile che ad oggi, secondo quanto riportato dalla nostra redazione, non sia stato fatto ancora il nome di Michele Di Gregorio. Grande protagonista della promozione in Serie A del Monza, e titolare inamovibile della squadra anche nella massima serie, nonostante l’arrivo di Alessio Cragno. Michele è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter da quando aveva 6 anni e non ci penserebbe due volte a dire “sì” ai nerazzurri, anche davanti a un’offerta al pari di un altro top club. Il suo sogno è quello di tornare a giocare da protagonista con l’Inter, sulle orme del suo amico Dimarco.

Di Gregorio soluzione ‘homemade’ per l’Inter, ottimo qualità-prezzo

PERCHÉ SÌ QUALITATIVAMENTE – Di Gregorio alla sua prima stagione in Serie A ha subito 49 gol con la squadra neo-promossa, mantenendo però la porta inviolata ben 10 volte quest’anno. Più di dello stesso Onana (8 volte) e Samir Handanovic (4) all’Inter, ma anche più di Mike Maignan al Milan (8) e Juan Musso (7). Meglio di lui solamente Alex Meret con il Napoli campione d’Italia (16 volte), Ivan Provedel (21 volte) e Wojciech Szczesny (28 volte). A differenza di molti, però, Di Gregorio ha totalizzato ben 37 presenze totali. Molte più volte rispetto Onana e Maignan che hanno totalizzato rispettivamente 24 e 22 presenze in Serie A, e Szczesny (28 presenze).

PERCHÉ SÌ ECONOMICAMENTE – Michele rappresenterebbe dunque per l’Inter un ottimo affare non solo in termini di qualità, ma soprattutto in termini economici e di liste UEFA. Questo è il momento migliore per poter acquistare il 25enne portiere del Monza, considerati i suoi due anni di contratto con il club che non gli ha ancora proposto il rinnovo e che non si opporrebbe a un eventuale cessione all’Inter. Come appreso dalla nostra redazione, il suo cartellino si aggira intorno ai 10-15 milioni. Con Di Gregorio l’Inter si assicurerebbe un portiere forte e talentuoso almeno per i prossimi 10 anni, e utile anche per il fattore liste UEFA essendo un giocatore cresciuto nel settore giovanile.