IN – Di Gregorio opzione Inter? Disponibile e con strada favorevole

Di Gregorio potrebbe essere una soluzione per sostituire André Onana qualora dovesse essere realmente ceduto al Manchester United. Prodotto dal settore giovanile dell’Inter e protagonista con il Monza, secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, il portiere sarebbe pronto a ritornare in nerazzurro e con una strada “prioritaria”. Fattibile economicamente e soprattutto di qualità.

OPZIONE FATTIBILE – L’Inter continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita. André Onana dopo appena una stagione potrebbe salutare Milano, considerato il forte interesse del Manchester United. Per sostituirlo, tra le possibili soluzioni c’è Michele Di Gregorio, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter sin da quando aveva 6 anni, insieme all’amico e compagno di squadra Federico Dimarco, oggi pilastro della squadra. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, non risultano ad oggi ancora contatti tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del giocatore. L’affare, però, è sicuramente alla portata del club e con una strada preferenziale. Il sogno del ragazzo è quella di tornare a giocare da protagonista all’Inter, e inoltre il Monza non si opporrebbe a questa soluzione. Il portiere ha solo due anni di contratto con i brianzoli e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Motivo per cui, qualora dovesse farsi avanti l’Inter, la strada sarebbe del tutto spianata e con una valutazione di circa 10-15 milioni totali.