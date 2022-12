Pardo: «Argentina favorita sulla Croazia! Cambiasso e Zanetti come ultras!»

Pardo dice la sua sull’Argentina e sull’esito della semifinale del Mondiale contro la Croazia. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, il giornalista commenta anche le immagini di Cambiasso e Zanetti sugli spalti nell’ultima partita dell’Albiceleste. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio 24.

SPIRITO – Pierluigi Pardo parla della semifinale del Mondiale tra Argentina-Croazia. Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, il giornalista dice: «Oggi l’Argentina avrà più malizia. La squadra di Lionel Scaloni è la favorita, ha tutte le carte in regola per vincere. Vedere ex campioni, come Esteban Cambiasso e Javier Zanetti (vedi intervista), che stanno lì sugli spalti e fanno gli ultras è bellissimo! Contribuisce allo spirito che l’Albiceleste ha dimostrato di avere fin qui». Questo il pensiero di Pardo, espresso nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti I Convocati” sull’Argentina e sull’esito della semifinale del Mondiale.