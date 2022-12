Plastino: «Inter, io non mi priverei di Dumfries. Ma neanche di Lukaku!»

Michele Plastino, Direttore di Radio Sportiva, nel corso di “Microfono Aperto” ha risposto a una domanda legata al mercato dell’Inter con la possibile cessione di Denzel Dumfries al Chelsea in cambio anche di uno sconto per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku.

IL MERCATO – Plastino esprime una sua opinione riguardo la possibile cessione dell’esterno olandese: «Dumfries al Chelsea e accordo di rinnovo per Lukaku? Partendo dal presupposto che io non mi priverei di Dumfries. Di certo non sarebbe un affare in perdita dato che di mezzo ci sarebbe sempre Romelu Lukaku».