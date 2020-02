Pardo: “Ambiente Inter ha influito. Scudetto? Una delle tre piÃ¹ solida”

Pardo: “Ambiente Inter ha influito. Scudetto? Una delle tre più solida”

Pierluigi Pardo è tornato sulla vittoria dell’Inter per 4-2 contro il Milan, sottolineando come l’aspetto ambientale sia stato determinante per trascinare i nerazzurri. Il giornalista ha poi anche parlato della lotta scudetto con Juventus e Lazio: ecco le sue parole a “Tutti Convocati” su “Radio 24”

PARTITA SPECIALE – Pierluigi Pardo analizza la vittoria nerazzurra nel derby di ieri sera: «Il Milan nel primo tempo non è stato solo Ibrahimovic, i rossoneri hanno approcciato meglio dei nerazzurri. Quello di ieri è stato clamorosamente un derby, con una dinamica da partita speciale con dei risvolti psicologici diversi rispetto a una partita normale. Altrimenti non si spiega, ma partite così ci sono. Penso all’Inter a Dortmund. Ero a San Siro, anche l’aspetto ambientale ha fatto la differenza. L’Inter ha più soluzioni e più colpi, è molto più facile che una giocata arrivi da una parte e non dall’altra. Per lo scudetto vedo la Lazio come la più solida delle tre».