Viviano-Inter, ottenuta idoneità! Conte lo attende alla Pinetina: le ultime

Viviano è quasi un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere svincolato ha sostenuto le visite mediche e ottenuto l’idoneità (vedi articolo). L’ex Sampdoria è ora atteso alla Pinetina per il primo allenamento nerazzurro. Di seguito quanto rivelato da Alfredo Pedullà

ATTESA – Emiliano Viviano ha ottenuto l’idoneità al CONI e ora si appresta a presentarsi alla Pinetina, dove troverà Antonio Conte: “Tutto ok, ormai l’ex Sampdoria in orbita Inter non è più una sorpresa. Il portiere ha fatto le visite all’Humanitas e poi ha ottenuto l’idoneità al Coni. Adesso è atteso alla Pinetina per l’allenamento, subito dopo verrà formalizzato il resto”.

