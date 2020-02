Sabatini: “Inter, ripresa magica. Vittoria impressionante per un motivo”

Sandro Sabatini, intervenuto a “Tutti Convocati” su “Radio 24”, ha commentato la vittoria dell’Inter in rimonta contro il Milan e ha detto la sua sulla lotta scudetto con Juventus e Lazio. Ecco le sue parole

DUE PARTITE IN UNA – Sandro Sabatini commenta la vittoria nerazzurra nel derby: «La partita di ieri mi è sembata un’andata e ritorno nella stessa sfida, come se fossero due partite in una. L’Inter ha tante soluzioni in più, anche dalla panchina. Chiunque avrebbe fatto entrare Eriksen all’intervallo ma non è successo, quello avvenuto nel secondo tempo è qualcosa di ancor più magico per questo. Fa impressione che l’Inter ha vinto senza Handanovic, Lautaro Martinez e praticamente Eriksen. Scudetto? Dopo il derby di ieri sera non faccio più pronostici su nulla».