Paparesta: «Inter costretta a vendere per soddisfare il bilancio! Altrimenti…»

Paparesta commenta brevemente la situazione dell’Inter soffermandosi esclusivamente sulla componente finanziaria. L’ex arbitro oggi dirigente sportivo, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa l’esempio specifico della società nerazzurra per introdurre un discorso più ampio

OBIETTIVO FINANZIARIO – Negli studi di Sportitalia si parla di calcio e finanza più che di calcio e mercato. Così Gianluca Paparesta prende l’esempio nerazzurro: «L’Inter ha delle difficoltà tali che è costretta a vendere (calciatori come Achraf Hakimi, ndr) per riuscire a raggiungere determinati obiettivi di bilancio. Altrimenti ci sarebbero grandi difficoltà per la squadra campione d’Italia…». Al commento di Paparesta, specifico sull’Inter, segue un botta e risposta interessante. Ad esempio, l’imminente annuncio del nuovo main sponsor Socios.com (vedi dettagli). Novità che viene presentata in studio come “il miglior accordo di sponsorizzazione in Serie A a esclusione di quelli tra parti correlate” (ad esempio Juventus-Jeep, ndr). Ma a quanto pare dell’Inter fanno notizia solo le difficoltà…