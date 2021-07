Nuovo sponsor Inter, tournée in USA con l’accordo con Socios: le cifre

L’Inter partirà nella giornata di giovedì per la tournée negli Stati Uniti, confermata nonostante l’Arsenal abbia dato forfait (vedi articolo). Per “Sport Mediaset” i nerazzurri lo faranno avendo già annunciato Socios come nuovo sponsor.

ANNUNCIO IN ARRIVO – L’Inter va negli Stati Uniti, nonostante tutto. I problemi dell’Arsenal non cambiano i piani dei nerazzurri, che giovedì voleranno in America pur non dovendo più disputare la partita coi Gunners. Prima di lasciare l’Italia è previsto l’annuncio del nuovo sponsor: non ci sono più dubbi, sarà Socios. Le cifre, riportate da “Sport Mediaset”, superano i venti milioni di euro a stagione. L’obiettivo della società è sfondare quota trenta milioni: ci potrà riuscire grazie a Lenovo (sul retro maglia, cinque milioni) e un terzo sponsor (sulla manica, da definire). Per il momento nella tournée negli Stati Uniti è prevista solo una partita per l’Inter: sarà il debutto di Socios.