Prima Pagina IN Edicola: Lukaku per il capocannoniere, i big in corsa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Chi si gioca il titolo di capocannoniere. Parte l’assalto al trono di Cristiano Ronaldo. Da Immobile a Lukaku, fino a Raspadori: la radiografia degli attaccanti da Oscar.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.