Florida Cup a rischio per l’Inter? L’Arsenal si ritira: casi di COVID-19

La Florida Cup è a rischio, nonostante più volte si sia confermata la partecipazione dell’Inter (vedi articolo). Questo perché, come anticipa The Athletic, l’Arsenal ha dovuto dare forfait per problemi col COVID-19.

PROBLEMA ALL’ULTIMO – L’Inter dovrebbe affrontare l’Arsenal in amichevole nella partita inaugurale della Florida Cup, domenica prossima alle 24 a Orlando negli Stati Uniti. The Athletic, però, annuncia come i Gunners hanno dovuto cancellare la loro tournée in America per diverse positività al COVID-19. Questo rischia di cambiare i piani anche della squadra di Simone Inzaghi, visto che l’appuntamento era confermato. La notizia, da rimarcare, non riguarda direttamente l’Inter per la quale la tournée resta in vigore. Si attendono ulteriori annunci da parte del club inglese e dell’organizzazione. La Florida Cup, al momento, conta anche su Everton e Millonarios.

Fonte: The Athletic – David Ornstein, James McNicholas