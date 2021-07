Nandez promosso da Ceravolo: «Per ora al posto di Darmian! Poi l’Inter…»

Nandez è il calciatore più vicino ai colori nerazzurri in questo momento, forse l’unico. Ceravolo non è preoccupato dal mercato a rilento dell’Inter, anzi. Il noto dirigente sportivo, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, promuove il colpo uruguayano come momentaneo erede di Hakimi ma non solo

PRIMA A DESTRA – Per Franco Ceravolo l’acquisto del jolly uruguayano del Cagliari è da completare senza ombra di dubbi: «L’Inter si deve muovere poco sul mercato. Deve sostituire solo Achraf Hakimi a destra. Nahitan Nandez è un giocatore giusto perché può giocare sia da quinto sia da mezzala. Può fare tutta la fascia perché ha corsa. Anche se lì Simone Inzaghi vorrebbe il giocatore ideale della sua Lazio (Manuel Lazzari, ndr). Per il momento lo metterà a destra al posto di Matteo Darmian: deve sostituire Hakimi e può anche fare la fase offensiva, perché ha gamba. Nandez è un giocatore versatile che può ricoprire entrambi i ruoli a centrocampo. Ma sul mercato ci sono altri profili – per la fascia – che possono sostituire Hakimi…». Il parere di Ceravolo è perlopiù simile a quello espresso dal giornalista Paolo De Paola (vedi dichiarazioni) appena 24 ore prima. Sarà davvero Nandez il colpo dell’Inter… a destra?