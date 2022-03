Panucci: «Inter, ingredienti per l’impresa c’erano. Rosso? Chi ha giocato sa»

L’ex difensore Panucci ha parlato dagli studi di Sport Mediaset su Canale 5 nel post Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Da parte sua c’è un rammarico.



PECCATO − Christian Panucci elogia i nerazzurri per la prestazione, poi si rammarica per l’espulsione: «La partita era diventata bella dopo quel gol bellissimo di Lautaro Martinez. A me l’Inter è piaciuta, per andare ad Anfield devi avere personalità, fortuna e determinazione. E le hai avute tutte. Tutti ingredienti per un’impresa, poi il rosso ha complicato tutto. Rosso ad Alexis Sanchez? Il giocatore non si può frenare, chi ha giocato lo sa. Un grande peccato però!»