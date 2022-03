Di Canio: «Inter da Liverpool esce più che testa alta! Dzeko non al meglio»

Di Canio dopo Liverpool-Inter terminata sul punteggio di 0-1, ha elogiato la prestazione dei nerazzurri nella doppia sfida contro gli inglesi, considerando però anche l’espulsione di Alexis Sanchez. Di seguito le sue parole su Sky Sport.

DOPO LIVERPOOL – Paolo Di Canio dopo Liverpool-Inter 0-1, su Sky Sport ha analizzato la partita: «L’errore di Jurgen Klopp a inizio partita è stato quello di presentare quel centrocampo. Curtis Jones non può giocare questo tipo di partite, mentre Thiago Alcantara non è fatto per il suo gioco, ancor meno per la Premier League. L’Inter ha fatto molto bene in entrambe le partite ed esce non a testa alta, di più! Ora però la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà fare tesoro di questa partita, ma già da subito in campionato. Per quanto riguarda i minuti finali della partita, Simone Inzaghi è stato chiaro riguardo l’ingresso di un possibile attaccante: Edin Dzeko evidentemente non è al meglio e voleva preservarlo per la partita dopo. Ecco perché poi la scelta è ricaduta su Matteo Darmian e soprattutto su Matias Vecino. L’Inter ha pagato l’espulsione di Alexis Sanchez che però prima va sul pallone, ma per inerzia tocca anche la caviglia di Fabinho e viene espulso. I nerazzurri ora devono portare a casa un ottimo risultato e fare tesoro di questa prestazione, una altro step di crescita».