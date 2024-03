Palmeri: «Nessuno in Europa come l’Inter. Inzaghi impressionante»

Tancredi Palmeri è letteralmente esaltato dal gol segnato dall’Inter contro il Bologna e lo scrive su Twitter. Un’azione splendida quella del colpo di testa di Yann Bisseck.

SPLENDIDI – La squadra di Simone Inzaghi vince anche contro il Bologna ed è a quota 10 su 10 in campionato nel 2024. La particolarità della partita del Dall’Ara la sottolinea Tancredi Palmeri: «È successa una cosa assurda per chi capisce di calcio. Gol di Bisseck tatticamente straordinario: finalizzazione da braccetto a braccetto, 2 centrali su 3 in attacco! E segna Bisseck, non Pavard! Non lo fa nessuno in Europa. Inzaghi impressionante. OlandInter»