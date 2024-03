Padovan: «Inter, questo è un fatto voluto da Inzaghi. Vi spiego»

Giancarlo Padovan ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, vincente ieri in casa del Bologna per 0-1 grazie a un gol di Yann Bisseck.

Queste le parole di Giancarlo Padovan nel corso di Sky Sport 24. «Bologna era una trasferta rischiosa per l’Inter, anche in considerazione del fatto che mercoledì ha una partita da dentro o fuori? Sì, era rischiosa anche se questa costruzione del vantaggio è stata fatta ai fini di avere una tranquillità assoluta nel giocare la Champions League. Ora con 18 punti di vantaggio (possono diventare 18 o diventare 15 insomma). L’Inter può dedicarsi solamente alla Champions e questo è un fatto, secondo me, voluto da Inzaghi perché lui voleva lo scudetto perché non l’ha mai vinto e quindi perché ancora ci sono alcuni reducisti che gli imputano di averlo regalato al Milan 2 anni fa. E quindi non voleva sentir ragioni da questo punto di vista. Quindi se l’è preso, l’ha vinto e adesso che l’ha vinto mancano 4 punti per la matematica certezza o qualcosa del genere. Adesso si gioca la Champions e in Champions vuole arrivare il più lontano possibile, anche visto che l’Atletico Madrid è in crisi».