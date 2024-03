Sommer in Bologna-Inter si sporca i guanti e regge il gioco

Bologna-Inter ha visto un contributo di spessore anche da Yann Sommer. Oltre al lavoro tra i pali, lo svizzero è stato un fattore nello sviluppo del gioco.

ALTROCHÈ SPETTATORE – Sommer viene spesso indicato come uno spettatore extra delle partite dell’Inter. Nella vittoria col Bologna però le cose non sono andate esattamente così. Vero è che il portiere non ha dovuto fare un super lavoro tra i pali. Tre sole parate, sui tre tiri in porta degli avversari, in fondo non così pericolosi. In compenso il suo contributo alla manovra è stato notevole. Aiutando i suoi difensori a reggere il gioco.

SICUREZZA NEL GIOCO – Bologna-Inter è stata una partita a scacchi. Con i giocatori molto attenti a coprire il campo e i movimenti degli avversari. Così la pressione degli uomini di Motta ha portato spesso i difensori nerazzurri a coinvolgere proprio Sommer. Che ha messo insieme ben 53 tocchi nella partita, quarto della squadra, superato solo da Calhanoglu, Acerbi e Bastoni. Questa è la grafica dei suoi passaggi, presa da FootData:

Il portiere ha prodotto 46 passaggi, di cui 40 realizzati. Anche qui quarto della squadra. Per lui 14 lanci lunghi, di cui 8 realizzati. Il che significa che i suoi errori sono stati tutti qui. Nel gioco palla a terra, zero. Una sicurezza per i suoi compagni. Il primo motore di tutto l’impianto di gioco.