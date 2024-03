Graziani: «Inter, male nel secondo tempo contro il Bologna!»

L’Inter supera anche l’ostacolo Bologna e fa 10 su 10 in campionato nel 2024. Ciccio Graziani però dice questo sul secondo tempo nerazzurro su SportMediaset.

SUCCESSO – Ciccio Graziani non ha apprezzato particolarmente la prestazione nerazzurra: «Test in chiaroscuro. Bene nel primo tempo, male dopo. L’Inter si è abbassata troppo e ha gestito troppo il risultato. Non ha proposto nelle ripartenze, non ci sono riusciti. La partita di Madrid è lo spartiacque per andare fino in fondo in Champions League. Se supera questo ostacolo può arrivare fino alla fine, è difficile. Il Bologna del primo tempo non ha giocato bene, merito dell’Inter. Dopo il rovescio della medaglia. Quando ti chiudi così rischi di prendere gol».