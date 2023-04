Palmeri: «Bologna-Milan, occhio alla panchina dell’Inter»

Thiago Motta sta facendo un ottimo lavoro sulla panchina del Bologna in questa stagione, come dimostra anche lo 0-2 di oggi in casa dell’Atalanta. Secondo il giornalista Tancredi Palmeri, nella partita contro il Milan della prossima settimana, si gioca anche un po’ di futuro all’Inter.

FUTURO NERAZZURRO – Si continua a parlare – inevitabilmente – del sostituto di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra per la prossima stagione. Che potrebbe essere Thiago Motta, come sottolinea anche il giornalista Tancredi Palmeri attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: «Settimana prossima Bologna-Milan. Thiago Motta, che non avrà Orsolini squalificato, non solo si giocherà una fettina di Europa. Ma forse anche un pochino di panchina dell’Inter».