Capuano: «Chi in lotta per il quarto posto fa di tutto per rallentare»

L’Inter ha deluso contro la Salernitana, ma non è stata l’unica a fermarsi in questa giornata. Giovanni Capuano ha scritto su Twitter a proposito della lotta per la qualificazione in Champions League.

CORSA – Più che una corsa sembra una passeggiata quella delle squadre in lotta per la Champions League, Inter compresa. Giovanni Capuano ha scritto su Twitter a proposito della situazione, paragonandola all’anno passato: «La proiezione della quota quarto posto per la Champions League alla fine di questa giornata sarà 67 o 68 punti. Da due mesi chi corre fa di tutto per rallentare. Un anno fa dopo la giornata numero 29 la quarta in classifica (Juventus) aveva 56 punti».