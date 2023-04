Dimarco, troppo spazio lasciato a Candreva! Ingresso discutibile

Federico Dimarco non è entrato positivamente, sottolineando ancora il calo evidente delle ultime settimane. L’esterno è stato uno dei responsabili del pareggio di Antonio Candreva.

DELUDENTE – Ancora una volta Federico Dimarco delude, ancora una volta l’Inter paga una disattenzione in fase difensiva con un gol fortunoso. L’esterno ex Verona è entrato al minuto 75 per uno stremato Robin Gosens, di gran lunga migliore in campo del match. L’occasione però di incidere e di arrivare al livello del compagno non è stata sfruttata. Sul gol di Antonio Candreva Dimarco rimane a una distanza chiaramente non giustificabile. L’ex Inter è sempre stato un pericolo con il suo destro, è il 90′ e il cross non può mai partire in quel modo. Candreva ha avuto la libertà di giocare un pallone facile, il giocatore nerazzurro è divenuto così un responsabile importante del pareggio con la Salernitana. Con le ultime prestazioni di Gosens sarà difficile rivedere prossimamente Dimarco titolare, le gerarchie sulla sinistra stanno cambiando.