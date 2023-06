Paganin: «Manchester City da 150 gol, ma l’Inter può farcela! Un vantaggio»

Il Manchester City è favorito nei confronti dell’Inter, ma la partita è tutt’altro che scontata secondo Massimo Paganin. L’ex difensore, che farà il commento tecnico su Sport Mediaset, dà un vantaggio che la squadra di Inzaghi potrà avere stasera.

L’OCCASIONE – Massimo Paganin non dà Manchester City-Inter con un esito già definito: «Ce la può fare perché tutte le partite partono dallo 0-0. È una partita, è vero, complicata e difficile ma è una partita di quelle che vorresti giocare nella tua vita. Non va lasciato nulla sul campo nel momento in cui termina la partita. Incontra una squadra sicuramente molto difficile da affrontare, che ha segnato centocinquanta gol in stagione. È fortissima in avanti, ma dietro concede qualcosa. Dove l’Inter può prendersi un vantaggio? Sicuramente può incidere la pressione che ha il Manchester City, perché tutti si aspettano che debba vincere per forza. D’altra parte l’Inter è una squadra che sa difendersi molto bene e ripartire in contropiede, credo che la imposterà in questo modo. Sai che il Manchester City terrà palla per gran parte della partita».