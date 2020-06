Paganin: “Inter, terrei Nainggolan. Con lui salto di qualità”

Antonio Paganin, ex calciatore oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter e di Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dei nerazzurri attualmente in prestito al Cagliari

MERCATO – Queste le parole di Antonio Paganin su Radja Nainggolan: «Nainggolan? Lo terrei, i giocatori di qualità nelle grandi squadre devi cercare di tenerli. Con il massimo rispetto per Barella e Sensi, il belga in un centrocampo con Eriksen e Brozovic farebbe il salto di qualità per poter pensare di primeggiare in Italia ed in Europa. Se vuoi avere un profilo di un certo tipo devi avere grandi giocatori. L’Inter arriverebbei molto vicina al livello della Juventus. L’Inter si è trovata contro la Juventus sempre nel peggior momento quest’anno, vedi per forma fisica e infortuni».