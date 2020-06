Zampa: “Serie A coi tifosi allo stadio? Nessuna preclusione”

La sottosegretaria del ministero della Salute Sandra Zampa, intervenuta sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo”, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi di Serie A ai tifosi.

NO PRECLUSIONI – Sandra Zampa, intervenuta su “Radio Punto Nuovo” ha parlato della possibilità di aprire gli stadi di Serie A ai tifosi. Ecco le sue parole: «I dati ci confermano un calo complessivo del virus, anche nella sua aggressività. Questo non ci deve far abbassare la guardia. Riaprire parzialmente gli stadi? Decideranno i dati. Il Governo non si è mai precluso nulla»