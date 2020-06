Serie A, slitta il nuovo calendario: le motivazioni – SM

Arrivano novità sul calendari della Serie A. L’ufficialità delle nuove date non arriverà oggi, ma nei prossimi giorni. Ecco spiegato il motivo secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”

SLITTAMENTO – “L’Assemblea della Lega di Serie A ha pronto il nuovo calendario del campionato che ripartirà il 20 giugno con i recuperi della 25.a giornata, ma per l’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno. Si attende infatti, da Governo e FIGC, l’ok per anticipare le semifinali di Coppa Italia. Ma il piano è già scritto: solo dieci partite nello slot delle 17.15, le restanti 114 verranno suddivise negli orari delle 19.30 e delle 21.45. Si giocherà ogni tre giorni per chiudere entro il 2 agosto, Poi via libera alle coppe europee”.

MOTIVO – “La Confindustria del calcio preferisce attendere ancora e non ufficializzerà il calendario di Coppa Italia e Serie A prima dell’ok alla ripresa anticipata al 12 giugno (e non al 14 come prevede l’attuale DPCM), seguendo così a ruota le decisioni di FIGC e Governo. Un segno di rispetto nei confronti delle istituzioni che viene dal palazzo di via Rosellini”.

Fonte: sportmediaset.it