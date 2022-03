Paganin: «Inter, a Liverpool per un fattore. Dybala con Lautaro Martinez…»

Massimo Paganin, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato della prossima grande gara dell’Inter contro il Liverpool. Sull’ipotetico arrivo di Dybala in nerazzurro, cita anche Lautaro Martinez

LIVERPOOL E MERCATO − Paganin sul match di martedì e poi fa una considerazione su Dybala: «Credo che l’Inter debba uscire dalla partita con il Liverpool con una consapevolezza maggiore, ricostruendosi mentalmente in ottica campionato e con una finale di Coppa Italia da conquistare. Paulo Dybala è un gran giocatore, ma non è ancora un campione. Non è mai riuscito ad avere continuità. Può sicuramente far fare un salto di qualità all’Inter. Che deve pensare al post Edin Dzeko. Lautaro Martinez potrebbe andare a fare la punta con Dybala più arretrato».