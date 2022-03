Liverpool-Inter, ballottaggio in vista sulla sinistra? Le chance di Gosens

Martedì sera (ore 21.00) si giocherà il ritorno di Liverpool-Inter, ottavo di finale di Champions League. Dubbio sulla fascia sinistra per Simone Inzaghi, con Robin Gosens che incalza Perisic.

UNDICI MIGLIORE – L’Inter si sta preparando alla trasferta di Liverpool, dove martedì sera servirà più di un miracolo. Non potrebbe definirsi altrimenti l’impresa di vincere con 3 gol di scarto ad Anfield. I nerazzurri partono già con un piede fuori dalla Champions League, ma questo non impedirà a Simone Inzaghi di schierare la miglior formazione possibile. Con due ballottaggi prevalentemente.

DUBBIO MANCINO – Inzaghi utilizzerà le ultime 48 ore prima di Liverpool-Inter per ultimare due scelte di formazione. In primis, decidere se schierare o meno Alexis Sanchez dal primo minuto in attacco. Scelta molto difficile, considerando la prova di coppia di Edin Dzeko e Lautaro Martinez contro la Salernitana (più per le combinazioni, che per i numeri). E poi il tecnico nerazzurro dovrà scegliere chi schierare a sinistra. Il titolare indiscusso Ivan Perisic, rimasto fuori venerdì, o la nuova alternativa Robin Gosens?

DECOLLO AVVIATO – Proprio Gosens potrebbe essere la mossa a sorpresa nell’Inter, mettendo ancor più minuti nelle gambe. Senza la reale pressione di una gara da vincere a tutti i costi, e quindi con la giusta libertà mentale. Il tedesco potrà così inserirsi sempre di più negli schemi nerazzurri, dopo l’ottimo impatto di venerdì. Tra lui e una maglia da titolare in Liverpool-Inter vi sono solo le condizioni di Ivan Perisic. Inzaghi e il suo staff si prenderanno questi ultimi due giorni per valutare il croato. Nel frattempo, Gosens scalpita per il terzo esordio consecutivo, in Champions League dopo Coppa Italia e Serie A.