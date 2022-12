Paganin: «Inter, dura rinunciare a Dzeko. Brozovic giochi! Attesa Gosens»

L’Inter è al lavoro per ricominciare al meglio la stagione. Dzeko, Brozovic e Gosens tra i gli argomenti principali nella disamina di Paganin. Le sue parole a TMW Radio

DOPO LA SOSTA − Antonio Paganin non si attende particolare mosse innovative da Inzaghi da gennaio: «Non mi aspetto da Simone Inzaghi grandissime magie, mi aspetto magari che non tolga più giocatori ammoniti. Il Dzeko di adesso fai un po’ fatica a rinunciarti, soprattutto per le caratteristiche di gioco. E con il Lukaku visto ai Mondiali penso che abbia ancora bisogna di un po’ di tempo per ritornare il vero Lukaku. A centrocampo non ci sarà nessuna magia, deve giocare Brozovic in regia. Mi aspetto qualcosa da Gosens, appena alzerà il suo livello può permettere all’Inter di fare quello step in più».