Padovan: «All’Inter non importa la finalina, rivuole Brozovic. Lautaro Martinez…»

DISAPPUNTO – Giancarlo Padovan parla dei due giocatori dell’Inter che ieri si sono affrontati nella semifinale del Mondiale. Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, il giornalista commenta: «Lautaro Martinez non sta giocando molto quindi l’Inter non lo troverà tanto affaticato. Però con la testa e con le energie nervose lui è lì e si giocherà una finale. È chiaro che i nerazzurri saranno felici se i propri giocatori aggiungono allori gloriosi nelle loro nazionali. Però il caso di Marcelo Brozovic (vedi articolo), che viene preservato per la finalina, fa alzare le antenne. Gli interisti non pensano alla finalina, vogliono solo che torni a casa il prima possibile e sano. Purtroppo, o per fortuna, le Nazionali hanno i loro diritti e i loro spazi. È giusto così anche se capisco il disappunto dei club». Questo il parere di Padovan sulle preoccupazioni dell’Inter per le condizioni dei suoi giocatori impegnati in Qatar.