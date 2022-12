Barzaghi su Inter-Napoli: «Inzaghi pensa alla coppia d’attacco nerazzurra»

Barzaghi parla delle valutazioni di Inzaghi per la coppia d’attacco da schierare in Inter-Napoli. In collegamento da Appiano Gentile, l’inviato di Sky Sport 24 riporta alcuni numeri della fase offensiva nerazzurra. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.

COPPIE D’ATTACCO – Matteo Barzaghi riporta alcuni numeri delle varie combinazioni d’attacco dell’Inter. In collegamento su Sky Sport 24, l’inviato spiega: «Lautaro Martinez (vedi focus) approda alla finale dei Mondiali con la sua Argentina. Ad Appiano Gentile ci sono gli altri attaccanti che lavorano e Simone Inzaghi pensa a chi schierare contro il Napoli. A oggi non sa come e quando tornerà dal Qatar il Toro, se gasato da un titolo mondiale oppure deluso. Quella formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez è la coppia che ha reso di più. Con maggior minutaggio, gol e presenze da titolari. L’assenza, invece, ha impedito a Romelu Lukaku di incidere con l’Inter. I suoi numeri contano tre gol in coppia con Lautaro. Un’idea molto interessante, però, può essere il duo Dzeko-Lukaku. Insieme hanno giocato solo 23 minuti. Forza fisica da parte del belga, tecnica ed eleganza del bosniaco. Avrebbero tutto per poter fare bene in campo con l’Inter. Potrebbero essere presi in considerazione anche Dzeko e Henrikh Mkhitaryan. Hanno giocato insieme solo cinque minuti a Firenze, con il gol dell’armeno. Poi li abbiamo visti in coppa durante l’ultima amichevole e anche lì è andata bene. Queste sono tutte le idee sul tavolo di Inzaghi». Secondo quanto riportato da Barzaghi, queste sono le valutazioni su cui l’allenatore nerazzurro ragiona in vista di Inter-Napoli.