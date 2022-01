Paganin: «Gosens giocatore pronto. Inter, qualcuno anche davanti»

Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le notizie di calciomercato legate all’Inter. Concentrandosi soprattutto sull’arrivo di Robin Gosens.

MOVIMENTI DI MERCATO – Antonio Paganin ha parlato così di Robin Gosens e del suo possibile arrivo all’Inter: «Con l’Atalanta e con la nazionale ha fatto vedere grandi cose, è un giocatore pronto. Non mi meraviglia che l’Inter prenda profili funzionali al gioco della squadra. Penso che a gennaio arriverà qualcuno anche davanti. Non penso a Scamacca, piuttosto ad Aubameyang che non mi dispiacerebbe vedere in nerazzurro».