Perisic e il rinnovo, con Gosens l’Inter si tutela a sinistra – Sky

Come riporta il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini, l’arrivo di Robin Gosens all’Inter non esclude necessariamente il rinnovo di Ivan Perisic, ma per l’Inter è una tutela in caso di problemi.

TUTELA A SINISTRA – Queste le parole di Manuele Baiocchini sulla situazione legata all’arrivo di Robin Gosens all’Inter e della questione legata al rinnovo di Ivan Perisic: «Se dovessero esserci problemi per il rinnovo di Perisic, l’Inter sarebbe già a posto andando a prendere un giocatore che è anche in grado di segnare come un attaccante. Per Gosens può essere il grande rilancio dopo gli infortuni di questa prima parte di stagione».